ФСБ задержала Пирожка из «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Московском регионе гражданина Украины по фамилии Пирожок, который, как утверждают российские силовики, является активным участником запрещенной России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.

Контрразведка подозревает Пирожка в том, что он в 2014 году создал на Украине отряд «Хорти» («Борзые»), целью которого стало ведение партизанской войны против России.

Задержанным, вероятно, является уроженец Украинской ССР Игорь Пирожок, в 1990-х создавший в России неонацистскую организацию «Легион "Вервольф"». Тогда же группировка была разгромлена, а самого Пирожка приговорили к пяти годам лишения свободы.

Пирожок известен под различными псевдонимами: так, в разные годы он представлялся Сергеем Яхонтовым, Александром Анохиным и Ингваром Скаурляйте, а в 2014-м стало известно, что мужчина скрывается и под псевдонимом Роман Чирка. Под этим именем Пирожок вступил в «Правый сектор» в период Евромайдана, став политическим советником гражданского объединения ПС в Бердичеве Житомирской области.

Спустя некоторое время Пирожок попал в поле зрения украинских правоохранительных органов из-за торговли оружием из зоны антитеррористической операции (ныне операция объединенных сил) в Донбассе. В мае 2015-го Служба безопасности Украины задержала его с поличным при продаже двух гранат, при обыске у него нашли пистолет и боеприпасы. На тот момент Пирожок был членом общественного совета при Житомирской областной государственной администрации и курировал вопросы люстрации. По этому делу мужчина в 2016-м был приговорен к трем годам лишения свободы, но уже в январе 2018-го объявил о том, что он покинул Украину, писал «Журнал Житомира».

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