ФСБ показала видео задержания Пирожка из «Правого сектора»

Задержания Игоря Пирожка — оперативная съемка УФСБ по Москве и Московской области

Столичное управление ФСБ распространило видеосъемку задержания Игоря Пирожка, активиста запрещенного в России «Правого сектора». Официальный представитель ведомства уточнил, что решением суда он уже взят под стражу.

По данным УФСБ по Москве и Московской области, Пирожок прибыл в столичный регион в январе 2018 года и на протяжении полутора лет распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы запрещенной организации среди российских граждан.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

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