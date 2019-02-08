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Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой

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В Харькове у здания российского консульства прошла акция протеста. В ней приняли участие люди с символикой запрещенных в России организаций «Правый сектор» и «Национальный корпус», сообщает телеканал «UA: Харьков».

Всего у российского диппредставительства собрались около 100 человек. Они закидали здание яйцами и зеленкой. Консульство в целях охраны порядка было оцеплено военнослужащими Нацгвардии Украины.

По словам участников акции, они хотели помешать встрече с «пророссийскими организациями», которая должна была состояться в диппредставительстве 8 февраля. Демонстранты также требовали закрыть консульство России и разорвать дипломатические отношения.

Пресс-атташе посольства России в Киеве Денис Голенко подтвердил РБК информацию о пикете. При этом он не сообщил подробности произошедшего.

В августе в Печерском районе Киева неизвестный мужчина забросал дымовыми шашками консульство России. Атаку заметил боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела. По его словам, одна из дымовых шашек залетела на территорию диппредставительства России в Украине, а другая упала у забора.

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