«Правый сектор» рассказал об изгнании задержанного в России Пирожка

Экстремистская организация «Правый сектор» (запрещена в России) заявила, что задержанный в России Игорь Пирожок был изгнан из ее рядов спустя несколько месяцев после принятия. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Артем Скоропадский изданию «Обозреватель».

По его словам, указанный человек не имеет отношения к «Правому сектору» с 2014 года. Проверка деятельности Пирожка установила, что он является приверженцем нацистской идеологии, против которой, согласно официальным заявлениям организации, выступают экстремисты.

Кроме того, Пирожок «промышлял каким-то агентурными делами, пытался вести переговоры с бандитами», добавил Скоропадский. Он пояснил, что в 2014 году в «Правый сектор» хотели ежедневно вступить по сотне людей в день и времени на проверки не хватало.

8 апреля Пирожка задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД России в Московском регионе. По версии следствия, он является активным участником запрещенной группировки. Контрразведка подозревает, что в 2014-м он сформировал на Украине отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России.

На Украине он попадал в поле зрения спецслужб в 2015 году из-за торговли оружием из зоны вооруженного конфликта в Донбассе. Тогда Пирожок входил в общественный совет при Житомирской областной государственной администрации и курировал вопросы люстрации.

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