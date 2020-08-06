Появились фото найденных у фигурантов «Нового величия» арсенала и визиток Яроша

Опубликованы фото с обысков у фигурантов дела так называемого «Нового величия», на которых, среди прочего, виден арсенал, состоящий из огнестрельного и травматического оружия. Кадры в четверг, 6 августа, «Ленте.ру» предоставил источник в правоохранительных органах.

Как утверждает источник, кадры сделаны в ходе обысков, которые прошли 15 марта 2018 года.

«В ходе них были изъяты карабин СКС, ружье "Сайга" и 120 патронов к ним, травматический пистолет "Гроза-021" и более 80 патронов к нему, шесть бутылок с зажигательными смесями, два охотничьих ножа, мачете, устройства связи, банковские карты и экстремистская литература», — сказал источник. На кадрах с обысков также видны визитки бывшего лидера запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

Фото: с обысков у фигурантов дела Нового величия 1 /10

Ранее 6 августа Люблинский районный суд Москвы признал семерых членов «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества.

В марте 2018 года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества, ставившего своей целью свергнуть власть в России. В СИЗО оказались в том числе 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.

В сентябре 2018 года в интернете начался сбор подписей за прекращение дела «Нового величия». На момент написания заметки, петицию подписали более 320 тысяч человек.

15 августа 2018-го в защиту фигурантов дела «Нового величия» в центре Москвы прошел несанкционированный «Марш матерей». На следующий день Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест.

В 2019 году участника движения Павла Ребровского осудили и приговорили к 2,5 года колонии, однако в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от первоначальных признательных показаний, заявив, что дал их под давлением. В результате его отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на повторное рассмотрение. В марте 2019-го к двум годам лишения свободы условно приговорили признавшего вину и заключившего досудебное соглашение Рустама Рустамова, который дал показания на всех участников.

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