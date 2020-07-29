Адвокат фигуранта дела «Нового величия» обнаружен мертвым в Москве

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы Павла Ребровского — фигуранта дела движения «Новое величие», обнаружен мертвым на рабочем месте в Москве. Об этом в среду, 29 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, смерть носит некриминальный характер. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем, он потерял сознание и скончался. По данному факту проводится проверка.

Ивану Сустину было 37 лет. Он представлял интересы Павла Ребровского — фигуранта дела движения «Новое величие». В октябре 2019 года Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии, отменили приговор, отпустили его под подписку о невыезде и отправил дело на новое рассмотрение.

Участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.

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