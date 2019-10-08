Фигуранту дела «Нового величия» отменили приговор

Московский городской суд отменил приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия», и отпустил его под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что отказавшегося от признательных показаний молодого человека отпустили из СИЗО.

Ранее прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор Ребровскому, поскольку он нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела.

Приговор ему был вынесен 29 апреля. Сначала молодой человек признал вину, согласившись на сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний и заявил, что дал их под давлением.

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В марте прошлого года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.

15 августа 2018 года в их защиту состоялся «Марш матерей». Позже Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест. В марте этого года фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения, однако в июне девятерых фигурантов дела внесли в список террористов и экстремистов.

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