Программу движения «Новое величие» признали безопасной для власти

Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках и программе движения «Новое величие», сообщает «Медиазона» со ссылкой на Максима Пашкова, адвоката одной из обвиняемых — Марии Дубовик.

По его словам, первую экспертизу проводил Московский исследовательский центр (МИЦ), а вторую — министерство юстиции, в результате чего специалисты пришли к выводу, что «в представленных документах, листовках, программах никакого экстремизма, насильственного свержения власти не содержится».

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Пашков добавил, что следствие получило результаты первой экспертизы в начале октября прошлого года, но, не удовлетворившись ее результатами, отправило документы на вторую, при этом защитникам стало об этом известно лишь к декабре.

Уголовное дело в отношении «Нового величия» было возбуждено в марте прошлого года. Десять активистов движения были арестованы в марте по обвинению в организации экстремистского сообщества. Лингвистическая экспертиза обнаружила в их программе «признаки пропаганды идеологии насилия», однако, согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками.

Среди арестованных оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. 15 августа в их защиту состоялся «Марш матерей». После Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест.

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