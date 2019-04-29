Признавший свою вину фигурант дела «Нового величия» получил срок

Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает агентство «Москва».

Согласно карточке дела на сайте Люблинского районного суда Москвы, Ребровский обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК («Создание и участие в экстремистском сообществе»).

В ходе слушания прокурор просила назначить Ребровскому четыре года колонии общего режима. Она просила провести заседание в закрытом режиме для обеспечения безопасности участников процесса. Судья удовлетворила ее ходатайство.

В начале заседания стало известно, что Ребровский наблюдался у психиатра, но на учете не состоит.

Ранее Ребровский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Суд не изучал доказательства и рассматривал его дело в особом порядке.

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В марте 2018 года десять участников движения «Новое величие» были арестованы по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками.

Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. 15 августа 2018 года в их защиту состоялся «Марш матерей». Позже Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест.

В марте этого года фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения.

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