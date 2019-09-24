Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»

Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия». Об этом сообщил адвокат Ребровского Иван Сустин, передает ТАСС.

Как рассказал адвокат, по мнению прокуратуры, Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела.

Приговор Ребровскому был вынесен 29 апреля. Он признал вину и заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Однако позднее он отказался от своих показаний и заявил, что дал их под давлением.

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В марте 2018 года 10 участников движения «Новое величие» были арестованы по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.

15 августа 2018 года в их защиту состоялся «Марш матерей». Позже Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест. В марте этого года фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения. В июне девять фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов и экстремистов. В списке оказались Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов, Максим Рощин. Там нет только одного фигуранта дела — Дмитрия Полетаева.

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