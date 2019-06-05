Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов

Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Маховик политических репрессий».

В списке оказались девять человек: Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов, Максим Рощин. Там нет только одного фигуранта дела — Дмитрия Полетаева.

В марте 2018 года десять участников движения «Новое величие» были арестованы по обвинению в организации экстремистского сообщества. Защита подсудимых со ссылкой на материалы дела утверждала, что фактическим создателем и лидером движения был человек, внедренный силовиками.

Среди арестованных по делу «Нового величия» были 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. 15 августа 2018 года в их защиту прошел «Марш матерей». Позже по решению Дорогомиловского районного суда Москвы Павликову и Дубовик отпустили из СИЗО под домашний арест.

Позже судья Ирина Деваева потеряла должность. Znak.com со ссылкой на источник называл формальной причиной ее увольнения публикацию фотографий интимного характера, а фактической — принятие решения отпустить девушек из СИЗО.

Двое фигурантов дела уже осуждены. Павел Ребровский приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, Рустама Рустамова — к полутора годам условно. В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти, экспертиза не нашла экстремизма в листовках движения.

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