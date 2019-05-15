Отпустившую из СИЗО фигуранток «Нового величия» судью заставили уволиться

Судья Дорогомиловского районного суда Москвы Ирина Деваева потеряла должность из-за своих обнаженных снимков и решения отпустить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик в августе прошлого года. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источники.

На сайте столичной квалификационной коллегии судей указано, что Деваева написала заявление об увольнении в марте. По данным издания, сделать это ее заставили председатель Дорогомиловского районного суда Ольга Быковская и председатель Московского городского суда Ольга Егорова, у которых оказалась фотография судьи с обнаженной грудью. Этот снимок был сделан задолго до того, как она стала судьей, хранился на ее iPhone, который взломали. «Когда рассматривался вопрос об увольнении Деваевой, то Егорова кричала, что не допустит такого разврата среди судей», — рассказал один из собеседников Znak.com.

Он отметил, что у Деваевой и Быковской были напряженные отношения из-за «самостоятельности» судьи и того, что она не посоветовалась с другими, когда отправила девушек из «Нового величия» под домашний арест.

В марте 2018 года десять участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. В материалах дела указывалось, что движение создал и возглавлял человек, внедренный силовиками. В августе 2018 года по ходатайству следствия Деваева отпустила на тот момент 17-летнюю Павликову и 18-летнюю Дубовик домой из-за их проблем со здоровьем.

Двое фигурантов дела уже осуждены. Павла Ребровского приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, Рустама Рустамова — к полутора годам условно. При этом в январе программу «Нового величия» признали неопасной для власти, госэкспертизы не нашли экстремизма в листовках движения.

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