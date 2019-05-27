Фигуранты дела «Нового величия» останутся за решеткой еще полгода

Люблинский суд Москвы продлил арест членам организации «Новое величие» до 18 ноября. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает ТАСС.

Защита настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую. По мнению адвокатов подсудимых, эксперты не установили, что организация является экстремистской. Они также напомнили, что свидетелем по делу проходит сотрудник правоохранительных органов. Тем не менее суд не нашел достаточных оснований для смягчения меры пресечения.

Следующее заседание назначено на 4 июня. Как отмечает агентство, на нем огласят обвинительное заключение по уголовному делу.

В марте 2018 года десять участников движения «Новое величие» были арестованы по обвинению в организации экстремистского сообщества. Защита подсудимых со ссылкой на материалы дела утверждала, что фактическим создателем и лидером движения был человек, внедренный силовиками.

Среди арестованных по делу «Нового величия» были 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. 15 августа 2018 года в их защиту прошел «Марш матерей». Позже по решению Дорогомиловского районного суда Москвы Павликову и Дубовик отпустили из СИЗО под домашний арест. Позже судья Ирина Деваева потеряла должность. Znak.com со ссылкой на источник называл формальной причиной ее увольнения публикацию фотографий интимного характера, а фактической — принятие решения отпустить девушек из СИЗО.

Двое фигурантов дела уже осуждены. Павел Ребровский приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, Рустама Рустамова — к полутора годам условно. В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти, экспертиза не нашла экстремизма в листовках движения.

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