В деле «Нового величия» нашли иностранный след

Информатором силовиков по делу «Нового величия», который в документах фигурировал как Руслан Д., оказался инженер-программист из Молдавии по имени Родион Зелинский. Об этом пишут «Грани.ру» и «Дождь».

В распоряжение изданий попала переписка свидетеля Юлии Куницыной, которая сдавала помещение обвиняемым. 16 августа в суде женщина рассказала, что один из платежей на ее карту пришел от имени Раду Владимировича З. В банковской выписке он указывался уже как Родион Владимирович З.

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Куницына также отметила, что общалась с двумя мужчинами по поводу аренды. Одним из них был тот самый Руслан Д., вторым — некий Андрей Чуваев. Последний говорил ей, что «дальше делом будет заниматься Руслан Данилов».

В сервисе «Сбербанк Онлайн» номер телефона Чуваева закреплен за пользователем Родион Владимирович З. Этот номер в интернете указан в резюме инженера-программиста Родиона Зелинского, которому сейчас 32 года. Он гражданин Молдавии, но давно работает в России. Фотографии этого человека также есть в сети.

Адвокат фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик Максим Пашков сообщил «Дождю», что двое обвиняемых опознали Зелинского как Руслана Д.

Десять участников движения «Новое величие» в марте 2018 года были арестованы по обвинению в организации экстремистского сообщества. Якобы они планировали свергнуть власть в России и устроить погромы. Защита подсудимых отмечала, что фактическим создателем и лидером движения был человек по имени Руслан Д., который был внедрен силовиками и занимался провокацией.

Двое фигурантов дела уже осуждены. Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима, Рустам Рустамов — 1,5 года условно. В январе стало известно, что экспертиза не нашла экстремизма в программе и листовках «Нового величия» и признала их безопасными для власти.

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