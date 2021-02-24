Мир
 
Последние новости
Путин предупредил о подготовке провокаций против России
Названа самая дорогая интернет-компания России
Россиянин бесследно исчез в отпуске на необитаемом острове
Путин поставил ФСБ задачу работать по-новому
Курсант Академии ФСИН выпал из окна 16 этажа
Подсчитаны шансы россиян купить квартиру в Москве
Женщина покрасила волосы, обрела фиолетовую кожу и стала объектом шуток в сети
Раскрыты приоритеты украинской армии на 2021 год
В Чехии предсказали катастрофу из-за коронавируса
Apple обошла Samsung по продажам смартфонов
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров рассказал о нарушении прав русскоязычного населения на Украине

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нарушении прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине. Его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия особенно обеспокоена нарушениями в части осуществления языковых и образовательных прав. «Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей», — заключил Лавров в своем выступлении на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Министр напомнил, что с сентября 2020-го на Украине начался процесс «выдавливания языков нацменьшинств» из общественной и образовательной сфер. Министр счел недопустимым репрессии в отношении национальных меньшинств, которые сопровождаются защитой государственного языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин оценил итоги встречи с Лукашенко
Украина получила первую партию вакцины от коронавируса
Лавров уличил Запад в использовании пандемии для «наказания неугодных»