Путин оценил итоги встречи с Лукашенко

Президент России Владимир Путин весьма позитивно оценивает итоги встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 24 февраля.

По его словам, беседа лидеров двух стран была конструктивной. «Путин и Лукашенко обсудили в Сочи координацию усилий силовых ведомств, в ближайшее время состоятся их консультации», — рассказал он.

Путин и Лукашенко встретились 22 февраля в Сочи. В ходе переговоров белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку экономики республики и отметил, что полученные от Москвы деньги «не были выброшены на ветер». Кроме того, Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной в мире.

Также политики в этот день прокатились на лыжах и снегоходах.

На следующий день после встречи, 23 февраля Путин и Лукашенко поговорили по телефону. По данным СМИ, они обсудили функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе (ВПК), усиление совместных оборонных систем, тему Союзного государства.