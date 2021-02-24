Россия
 
Последние новости
Партнер «Северного потока-2» завершил все вложения в него
Инфекционист объявил об окончании третьей волны коронавируса в России
Бывшего полицейского обвинили в нападении на полицию при штурме Капитолия
Кернеса лишили полномочий мэра Харькова спустя два месяца после его смерти
Частный самолет избежал столкновения с безмоторным планером в воздухе
В России отменят уменьшенные дорожные знаки
Норвежский биатлонист назвал русское слово для поднятия настроения в сборной
В Госдуме предрекли США распад через 20 лет по сценарию СССР
Лавров уличил Запад в использовании пандемии для «наказания неугодных»
Соловьев отреагировал на информацию о своей зарплате в 52 миллиона рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин оценил итоги встречи с Лукашенко

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин весьма позитивно оценивает итоги встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 24 февраля.

По его словам, беседа лидеров двух стран была конструктивной. «Путин и Лукашенко обсудили в Сочи координацию усилий силовых ведомств, в ближайшее время состоятся их консультации», — рассказал он.

Путин и Лукашенко встретились 22 февраля в Сочи. В ходе переговоров белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку экономики республики и отметил, что полученные от Москвы деньги «не были выброшены на ветер». Кроме того, Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной в мире.

Также политики в этот день прокатились на лыжах и снегоходах.

На следующий день после встречи, 23 февраля Путин и Лукашенко поговорили по телефону. По данным СМИ, они обсудили функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе (ВПК), усиление совместных оборонных систем, тему Союзного государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после встречи
Лукашенко поблагодарил Россию за помощь белорусской экономике
Лукашенко объявил о создании собственной вакцины от коронавируса