Путин и Лукашенко поговорили по телефону после встречи

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко после встречи в Сочи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Основными темами телефонного разговора, по данным агентства, стали функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе (ВПК), усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях. «Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве — вот главная цель всей проделываемой большой работы», — цитирует БЕЛТА пресс-службу президента Белоруссии.

Путин и Лукашенко встретились накануне, 22 февраля, в Сочи. В ходе переговоров белорусский лидер поблагодарил Путина за поддержку экономики республики и отметил, что полученные от Москвы деньги «не были выброшены на ветер». Также политики прокатились на лыжах и снегоходах.