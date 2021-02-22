Лукашенко подарил Путину белорусские хамон и пармезан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами во время переговоров в Красной Поляне. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

«Кстати, Путин наши продукты хвалил. И Лукашенко гостинцы с собой привез», — сообщили журналисты. Они также опубликовали фотографию подарка «специально для Путина». В корзине видны мясные и сырные продукты белорусских производителей. В частности, можно увидеть этикетки аналогов хамона и пармезана.

Ранее Кремль опубликовал фотографии Путина и Лукашенко, которые после переговоров прокатились на лыжах и снегоходах. Отдохнуть таким образом белорусскому коллеге предложил глава российского государства.

На переговорах в Красной Поляне главы России и Белоруссии обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.