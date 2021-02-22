Путин с Лукашенко прокатились на лыжах и снегоходах

Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко прокатились на лыжах и снегоходах после переговоров в Красной Поляне. Фотографии отдыха президентов выложены на официальном сайте Кремля.

Видео того, как Путин и Лукашенко занимаются зимним спортом, появились и на федеральных каналах. Отдохнуть таким образом белорусскому коллеге предложил глава российского государства. На предшествовавших этому переговорах обсуждалось сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместная борьба с пандемией коронавируса.

Российская Федерация передала белорусскому государству технологию изготовления вакцины, ее производство на белорусской территории начнется уже в марте этого года. Лукашенко также объявил, что Белоруссия намеревается к осени создать собственный препарат.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос о предоставлении республике займа в размере трех миллиардов долларов. Минск якобы хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Однако Минск эту информацию не подтвердил.