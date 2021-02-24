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Лавров уличил Запад в использовании пандемии для «наказания неугодных»

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров уличил западные страны в использовании пандемии COVID-19 для «наказания неугодных». Его цитирует РИА Новости.

«К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления», — подчеркнул дипломат во время своего выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Лавров напомнил, что Запад проигнорировал призывы генсека ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет приостановить санкции, которые могут коснуться поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом. Глава МИД указал, что такие меры влияют на осуществление прав человека, из-за чего Россия считает подобные санкции «политизацией гуманитарных вопросов» и стремлением наказать «неугодные правительства».

В середине января Вашингтон ввел санкции против разработчика вакцины от коронавируса в Тегеране, до этого дав согласие на разблокировку активов Ирана для закупки вакцины от COVID-19.

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