В США ввели санкции против иранского разработчика вакцины

Вашингтон ввел санкции против разработчика вакцины от коронавируса в Тегеране. Об этом в Twitter написал советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде.

«Вакцина — вне политики. Однако если какая-то страна заявляет, что не будет покупать у США вакцину, а намерена производить ее сама, то против научно-исследовательского предприятия вводят санкции», — пояснил он.

13 января США ввели санкции против двух человек и 16 организаций. В частности, ограничения будут действовать против организаций Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и других компаний из разных сфер.

В декабре 2020 года США дали согласие на разблокировку активов Ирана для закупки вакцины от COVID-19. По словам управляющего Центрального банка Ирана Абдулнасера Хеммати, американцы сами наложили санкции на все банки страны.

Однако позднее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что импорт препаратов в страну запрещен. Сейчас Иран самостоятельно занимается разработкой вакцин от коронавируса. Первую ожидают весной, а еще два-три препарата планируют изготовить к лету.

Такое противоречие вызвано назревающим среди иранских властей спором. Часть из них считает допустимой покупку иностранных вакцин, однако другая часть — в основном среди членов Корпуса стражей исламской революции — опасается применять чужие препараты.