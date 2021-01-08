Иран запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и Америки

В Иране запретили вакцины от COVID-19 из Великобритании и США. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи , передает РИА Новости.

По его словам, импорт препаратов в страну запрещен. Сейчас Иран самостоятельно занимается разработкой вакцин от коронавируса. Первую ожидают весной, а еще два-три препарата планируют изготовить к лету.

В декабре 2020 года США дали согласие на разблокировку активов Ирана для закупки вакцины от COVID-19. По словам управляющего Центрального банка Ирана Абдулнасера Хеммати, американцы сами наложили санкции на все банки страны.

Ранее Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета. Глава Минздрава Мэтт Хэнкок надеется, что большая часть населения Британии получит препарат к весне, что ускорит борьбу с пандемией COVID-19. Также известно, что между уколами первой и второй дозы должно пройти 12 недель.