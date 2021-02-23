Белый дом прокомментировал данные о подготовке новых антироссийских санкций

Вашингтон в течение нескольких недель намерен ответить на приписываемые России недружественные шаги. Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала данные газеты The Washington Post о подготовке новых санкций против Москвы, передает ТАСС.

Псаки напомнила, что администрация США ранее уже объявляла о ведении американской разведкой обзора на российском направлении с целью выяснить, «как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения». «Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим», — заявила она. Представитель главы администрации США подчеркнула, что Вашингтон «оставляет за собой право ответить тогда и так, как сами решим».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США разрабатывают новые санкции и ряд других серьезных мер в отношении России на фоне масштабной кибератаки и ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Как утверждали источники издания, данные меры станут «сигналом» о том, что Москва якобы долгое время «пользовалась средствами в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам Соединенных Штатов и их союзников».