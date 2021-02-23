Госсекретарь США поддержал решение Евросоюза о новых санкциях против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал решение Евросоюза ввести новые персональные санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, Блинкен приветствовал решение ЕС о введении ограничений «за нарушение прав человека в ответ на действия, предпринятые против Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и его сторонников».

Помимо этого, госсекретарь США подчеркнул важность тесного сотрудничества с европейскими странами для «решения глобальных проблем на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека и многосторонний подход». Он добавил, что США привержены восстановлению, оживлению и повышению уровня отношений между американской и европейской сторонами.

Ранее Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Алексея Навального. В российском МИД заявили, что этот шаг вызывает разочарование, а также назвали предлог для санкций надуманным.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».