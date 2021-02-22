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МИД России отреагировал на новые санкции Евросоюза словами «заело пластинку»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал новые персональные санкции Евросоюза. Его слова передает РИА Новости.

«Заело пластинку. У них», — отреагировал он на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Ранее Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

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