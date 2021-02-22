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ЕС приготовился ввести санкции против российских силовиков из-за дела Навального

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Главы МИД стран Евросоюза по результатам переговоров приготовились ввести санкции против четверых высокопоставленных российских силовиков из-за дела Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что на встрече не назывались конкретные имена, но, скорее всего, речь идет о главах Следственного комитета, ФСИН, Росгвардии и Генпрокуратуры РФ.

Глава МИД Германии Хайко Маас ранее 22 февраля выступил за продолжение конструктивного диалога с Россией, несмотря на явно непростую ситуацию в отношениях с российским государством.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций: например, в отношении газопровода «Северный поток-2». Глава МИД Австрии Александр Шалленберг при этом выступил против чрезмерных санкций против России, призвав «не пилить сук, на котором сидим».

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.

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