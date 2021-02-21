Австрия выступила против чрезмерных санкций из-за ситуации с Навальным

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против чрезмерных санкций из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным. Его цитирует газета Welt am Sonntag.

Глава МИД предостерег от чрезмерной реакции на произошедшее с россиянином и призвал западные страны не «пилить сук, на котором мы сидим». По мнению Шалленберга, для этого нужно тщательно продумать санкционный список, чтобы он не вызывал сомнений с юридической точки зрения. Дипломат предположил, что, с одной стороны, Брюсселю и Москве нужно налаживать диалог, а с другой — ясно заявлять о несогласии с теми или иными действиями.

«В понедельник на заседании министров иностранных дел мы обсудим соразмерную реакцию на ситуацию с Навальным. Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушение прав человека. Я ожидаю, что это поддержит подавляющее большинство», — рассказал Шалленберг.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что Евросоюз может ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников президента России Владимира Путина в связи с протестом по делу Навального. Такую возможность связывают с готовностью Франции и Германии пойти на подобные меры. При этом Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций, например в отношении газопровода «Северный поток-2». Источники агентства отмечали, что окончательное решение будет принято на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.

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