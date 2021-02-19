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Кремль прокомментировал подготовку новых санкций США и ЕС против России

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Санкционное давление уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подготовку новых санкций против России. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, еще неизвестно, о каких санкциях идет речь. «Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — сказал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о деталях подготовки новых ограничений в отношении России из-за ситуации с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным. По данным агентства, новые санкции, вероятно, не коснутся влиятельных российских бизнесменов. Новые ограничительные меры могут быть введены в отношении официальных лиц и организаций, непосредственно причастных к этому делу.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники при этом сообщало, что Евросоюз может ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников президента России Владимира Путина в связи с протестом по делу Навального. Такую возможность связывают с готовностью Франции и Германии пойти на подобные меры. При этом Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций, например в отношении газопровода «Северный поток-2». Источники агентства также отмечали, что окончательное решение будет принято на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.

Предыстория: Стали известны детали возможных санкций ЕС против России из-за Навального
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