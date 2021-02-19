Кремль прокомментировал подготовку новых санкций США и ЕС против России

Санкционное давление уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подготовку новых санкций против России. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, еще неизвестно, о каких санкциях идет речь. «Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — сказал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о деталях подготовки новых ограничений в отношении России из-за ситуации с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным. По данным агентства, новые санкции, вероятно, не коснутся влиятельных российских бизнесменов. Новые ограничительные меры могут быть введены в отношении официальных лиц и организаций, непосредственно причастных к этому делу.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники при этом сообщало, что Евросоюз может ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников президента России Владимира Путина в связи с протестом по делу Навального. Такую возможность связывают с готовностью Франции и Германии пойти на подобные меры. При этом Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций, например в отношении газопровода «Северный поток-2». Источники агентства также отмечали, что окончательное решение будет принято на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.