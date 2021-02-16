Эстония призвала Европу разработать политику санкций против России

Парламент Эстонии призвал Евросоюз (ЕС) разработать политику санкций против Москвы. Соответствующие заявление в защиту гражданских свобод в России депутаты приняли в понедельник, 15 февраля, сообщает Baltic Times.

Так, за инициативу выступили 62 парламентария, трое проголосовали против, 28 воздержались, семеро отсутствовали, один голос был «нейтральным». Всего в парламенте работает 101 депутат.

Председатель комиссии парламента по иностранным делам Марко Михкельсон подчеркнул, что Таллин не имеет права указывать россиянам их будущее, однако не может оставаться равнодушным, когда «Россия как государство-член Совета Европы последовательно игнорировала свои международные обязательства по обеспечению свобод и прав своих граждан, тем более что это сопровождалось растущей агрессивностью во внешней политике и очевидной вседозволенностью в дипломатии».

По его словам, отношения между ЕС и Россией в настоящий момент находятся на самом низком уровне.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за ситуацию с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после его возвращения в Россию.

9 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель допустил ввод новых санкций против России. Он может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой, предусматривающей принятие ограничений. Он также анонсировал предстоящее решение века в отношении России. Речь идет о выборе между сотрудничеством и конфронтацией.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.