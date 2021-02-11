Стало известно о введении новых санкций ЕС против России в ближайший месяц. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Евросоюз может ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников президента России Владимира Путина в связи с протестом по делу Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Такую возможность связывают с готовностью Франции и Германии пойти на подобные меры. При этом Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций: например, в отношении газопровода «Северный поток-2».

Польша, Чехия, Румыния страны Балтии уже настаивают на введении санкций. Reuters отмечает, что в случае согласия Франции и Германии другие страны ЕС вряд ли смогут заблокировать это решение. Скорее всего, его окончательно примут на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

«Мы больше не можем избегать санкций. Есть консенсус в пользу санкций, он включает и Германию. Мы не можем поступить иначе», — заявил источник агентства.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.

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