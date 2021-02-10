В Госдуме отреагировали на слова Борреля о санкциях против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности введения Евросоюзом новых санкций против России. Об этом сообщает RT в среду, 10 февраля.

«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики», — сказал он.

Парламентарий предполагает, что на новых ограничениях будут настаивать страны Балтии и Польша, а «страны старой Европы» займут более взвешенную позицию.

Ранее в среду стало известно, что Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за произошедшее с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после его возвращения в Россию.

Накануне Боррель в ходе заседания Европарламента анонсировал предстоящее решение века в отношении России. Речь идет о выборе между сотрудничеством и конфронтацией. В частности, он допустил ввод новых санкций против России.

7 февраля глава дипломатии ЕС заявил об отдалении России от Евросоюза. По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.