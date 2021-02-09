В ЕС анонсировали решение века в отношении России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания Европарламента анонсировал предстоящее решение века в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель подчеркнул, что Брюссель находится на «историческом перекрестке» в отношениях с Москвой и ему предстоит сделать выбор между сотрудничеством и конфронтацией. «Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — заявил он, добавив, что судьбоносное решение будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС 22 февраля, а также на мартовском саммите ЕС.

При этом дипломат высказал мнение, что Брюсселю следует избегать долгосрочной конфронтации с Москвой и обеспечивать поддержку российского гражданского общества.

Ранее Боррель допустил ввод новых санкций против России. Он указал, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой, предусматривающей ввод новых ограничений.

7 февраля Боррель отметил отдаление России и ЕС. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

В российском МИД удивились словам дипломата и заметили, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.