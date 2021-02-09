Боррель допустил ввод новых санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания Европарламента допустил ввод новых санкций против России, сообщает РИА Новости.

Боррель отметил, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой, предусматривающей ввод новых ограничений. «Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции», — добавил он, пообещав позже озвучить свои предложения по данному вопросу.

Ранее Боррель заявил, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений со странами Евросоюза.

7 февраля Боррель отметил отдаление России и ЕС. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

В российском МИД удивились словам дипломата и заметили, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.