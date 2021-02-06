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Глава дипломатии ЕС охарактеризовал отношения с Россией

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель охарактеризовал отношения с Россией по итогам визита в Москву. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

По его словам, отношения Европы с Россией далеки от удовлетворительных. Тем не менее Боррель призвал оставлять открытыми дипломатические каналы для «деэскалации кризисов и инцидентов и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий».

Боррель пообещал проинформировать коллег из ЕС об итогах визита на Совете по иностранным делам 22 февраля, где будет проведено специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов на мартовском Европейском совете.

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеей Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

29 января глава европейской дипломатии оценил отношения Евросоюза с Россией как одни из самых сложных. При этом в некоторых областях стороны действительно сотрудничают и должны сотрудничать еще больше, добавил он.

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