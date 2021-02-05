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Лавров рассказал о главной проблеме в отношениях России и ЕС

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Отсутствие нормальности является главной проблемой в отношениях России и ЕС. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, его цитирует РИА Новости.

Российский министр добавил, что «отсутствие нормальности» никому не приносит пользы. Лавров также пообещал, что ответит на любые вопросы Борреля. «Постараемся вас не разочаровать», — заключил Лавров.

Боррель говорил, что на встрече в Москве планирует в том числе обсуждать Украину, ядерную проблему в Иране и борьбу с пандемией COVID-19.

29 января Боррель оценил отношения Евросоюза с Россией как одни из самых сложных. При этом в некоторых областях они действительно сотрудничают и должны сотрудничать еще больше, добавил он.

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