Лавров рассказал о главной проблеме в отношениях России и ЕС

Отсутствие нормальности является главной проблемой в отношениях России и ЕС. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, его цитирует РИА Новости.

Российский министр добавил, что «отсутствие нормальности» никому не приносит пользы. Лавров также пообещал, что ответит на любые вопросы Борреля. «Постараемся вас не разочаровать», — заключил Лавров.

Боррель говорил, что на встрече в Москве планирует в том числе обсуждать Украину, ядерную проблему в Иране и борьбу с пандемией COVID-19.

29 января Боррель оценил отношения Евросоюза с Россией как одни из самых сложных. При этом в некоторых областях они действительно сотрудничают и должны сотрудничать еще больше, добавил он.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться