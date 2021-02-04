ЕС выделил 13 миллионов евро в помощь россиянам во время пандемии

Европейский союз выделил 13 миллионов евро на поддержку уязвимых перед эпидемией коронавируса групп населения в России. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью агентству «Интерфакс».

«На сегодняшний день ЕС мобилизовал 38,5 миллиарда евро для помощи своим странам-партнерам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты», — рассказал Боррель и уточнил, что для РФ предназначено 13 миллионов.

В том же интервью Боррель призвал Евросоюз поддерживать связи с Россией: по его мнению, если Евросоюз хочет стать глобальным игроком, ему следует сотрудничать с Москвой как с одним из ключевых партнеров.

29 января Боррель оценил отношения Евросоюза с Россией как одни из самых сложных. При этом в некоторых областях стороны действительно сотрудничают и должны сотрудничать еще больше, добавил он.