Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны объединения к диалогу с Россией. Его цитирует ТАСС.

По его словам, если Евросоюз хочет стать глобальным игроком, ему следует поддерживать связи с Москвой. «Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования», — подчеркнул Боррель.

Он отметил, что благодаря этому ЕС сможет влиять на вопросы, связанные с Сирией, Ливией, Нагорным Карабахом, Белоруссией или Украиной. Дипломат подчеркнул, что в этом и состоит цель его визита в Москву.

29 января Боррель оценил отношения Евросоюза с Россией как одни из самых сложных. При этом в некоторых областях они действительно сотрудничают и должны сотрудничать еще больше, добавил он.

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