ЕС прокомментировал решение отправить Навального в колонию

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал решение отправить в колонию Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Приговор Алексею Навальному противоречит международными обязательствами России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Он противоречит вердикту ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению», — заявил он.

Ранее Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.