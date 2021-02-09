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Боррель доложил о незаинтересованности России в восстановлении отношений с ЕС

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений со странами Евросоюза. Об этом во вторник, 9 февраля, на заседании Европарламента доложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«В том, что касается отношений с Россией, мы сейчас находимся на перепутье», — заявил глава дипломатии ЕС в ходе заседания Европарламента. Он отметил, что у него и раньше не было иллюзий относительно перспективы налаживания взаимодействия с Москвой, однако после его недавнего визита в Россию его опасения только выросли. «Я еще больше обеспокоен», — признал Боррель.

7 февраля Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

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