Боррель доложил о незаинтересованности России в восстановлении отношений с ЕС

Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений со странами Евросоюза. Об этом во вторник, 9 февраля, на заседании Европарламента доложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«В том, что касается отношений с Россией, мы сейчас находимся на перепутье», — заявил глава дипломатии ЕС в ходе заседания Европарламента. Он отметил, что у него и раньше не было иллюзий относительно перспективы налаживания взаимодействия с Москвой, однако после его недавнего визита в Россию его опасения только выросли. «Я еще больше обеспокоен», — признал Боррель.

7 февраля Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.