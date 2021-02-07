В Европе заявили об отдалении России от Евросоюза

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Об этом он написал в своем блоге на официальном сайте ЕС.

Он рассказал, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

«На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, была явно обратной. Как ЕС, нам придется задуматься над более широкими последствиями и наметить дальнейший путь. Мы на перепутье. Определяются основные параметры геополитического ландшафта XXI века», — указал Боррель.

Ранее Жозеп Боррель охарактеризовал отношения с Россией по итогам визита в Москву как далекие от удовлетворительных. Тем не менее глава дипломатии ЕС призвал оставлять открытыми дипломатические каналы для «деэскалации кризисов и инцидентов и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий».

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.