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В Европе допустили возможное принятие санкций против России

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: МИД России / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил возможное принятие санкций против России в ближайшее время. Об этом он рассказал в своем блоге по итогам визита в Москву.

По словам Борреля, этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав европейских МИД. «Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», — отметил он.

Ранее Жозеп Боррель охарактеризовал отношения с Россией по итогам визита в Москву как далекие от удовлетворительных. Тем не менее глава дипломатии ЕС призвал оставлять открытыми дипломатические каналы для «деэскалации кризисов и инцидентов и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий».

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

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