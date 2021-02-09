В МИД рассказали о неудавшейся «публичной порке» России

В Евросоюзе планировали устроить России «публичную порку» в ходе визита в Москву представителя блока по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, однако эти планы провалились. О неудавшемся наказании рассказала в эфире радио «Вести FM» представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси», — приводит агентство слова Захаровой.

Возможной причиной того, что «порки» не получилось, она назвала желание России обсуждать действительно важные вопросы на повестке дня.

7 февраля Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.