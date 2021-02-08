В Германии заявили о показательной порке главы дипломатии ЕС в Москве

Попытка главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля восстановить нормальные отношения между ЕС и Россией оказалась провальной, написал главный редактор русской редакции Deutsche Welle (DW) Кристиан Триппе. Так он оценил визит Борреля в Москву и встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Их совместная пресс-конференция превратилась в наглядный пример самонадеянности и поражения. Боррель временами выглядел плохо подготовленным школьником, которого поставили в угол. Сергей Лавров известен своей неуступчивостью по отношению к партнерам по переговорам, но на этот раз он лишил Борреля даже политического достоинства», — заявил Триппе в колонке, опубликованной в немецком издании.

По его мнению, Лавров обрушил на собеседника целый «поток обвинений и лжи», однако тот ничего не ответил, пытаясь оставаться дружелюбным. В результате, указывает главред DW, Боррелю устроили показательную порку, и Евросоюз «столкнулся с самым крупным поражением в своей еще молодой истории дипломатии».

«Это не может и не останется без последствий, когда ЕС через несколько недель будет коренным образом пересматривать свою стратегию в отношении России. <...> Теперь, когда Боррель возвращается из Москвы оскорбленным и с пустыми руками, дальнейшие санкции неизбежны. А значит, предел еще не достигнут», — заключил Триппе.

7 февраля Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.