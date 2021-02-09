Литва назвала визит Борреля в Москву унижением для ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал визит в Москву главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля унижением для Европы. Об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По его словам, единственной положительной стороной во встрече представителя Брюсселя с российскими дипломатами стало единение членов ЕС в отношении новых санкций против Москвы. «Не только Боррель был унижен в Москве, Евросоюз был унижен», — подчеркнул Ландсбергис.

Министр добавил, что Россия весьма часто подвергает унижениям европейских дипломатов. При этом глава МИД отметил, что отношения Европы с Россией регулярно претерпевали «взлеты и падения». Он допустил, что вслед за обострением ситуации наступит затишье.

Ранее Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он рассказал, что пришел к такому выводу после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. «На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий (...). Реакция, которую я получил, была явно обратной», — сказал он.

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.