Боррель рассказал о попытках России расколоть ЕС

Россия пыталась расколоть Евросоюз, однако ей не удалось добиться этого. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».

«Россия попыталась разделить нас. Она желает посеять раздор. Ей это не удалось. По вопросу Украины, по вопросу прав человека, им не удалось расколоть нас», — заявил он в ходе своего выступления на заседании Европарламента.

Боррель подчеркнул, что особенно явно подобные намерения Москвы проявились в ходе его недавней поездки в Россию. По его словам, странам Евросоюза следует постараться, чтобы не попасть в устроенную Москвой ловушку.

В то же время дипломат отметил, что продолжит выступать за налаживание диалога с Россией.

Ранее 9 февраля Боррель доложил от том, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений со странами Евросоюза. По его словам, в настоящее время ЕС в отношениях с Россией находится на перепутье. Дипломат также допустил, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой, предусматривающей ввод новых ограничений против Москвы.

7 февраля Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с представителями российских общественных организаций.