Германия заявила о «низшей точке» в отношениях ЕС и России

Отношения России и Евросоюза достигли своей низшей точки. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, обсуждая возможные новые санкции против россиян. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат считает, что ЕС стоит подготовить новый, дополнительный пакет санкционных мер против ряда граждан РФ. Такая позиция связана с делом Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Маас, однако, выступает за продолжение конструктивного диалога с Россией, несмотря на явно непростую ситуацию в отношениях с российским государством.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций: например, в отношении газопровода «Северный поток-2». Глава МИД Австрии Александер Шалленберг при этом выступил против чрезмерных санкций против России, призвав «не пилить сук, на котором сидим».

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.