МИД России ответил на подготовку новых санкций со стороны ЕС

МИД России ответил на подготовку новых санкций со стороны Евросоюза. Принятое Советом ЕС решение вызывает разочарование, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД назвали предлог для санкций надуманным и подчеркнули, что возможность переосмыслить курс «искусственных увязок, санкций и давления» в отношениях ЕС с Россией упущена. «Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную кнопку», — говорится в заявлении.

В российском ведомстве добавили, что укоренение в арсенале Евросоюза таких нелегитимных инструментов, как ультиматумы, давление и санкции, вызывает сожаление. Там подчеркнули, что считают неприемлемыми требования об освобождении Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Ранее Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Алексея Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.