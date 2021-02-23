В Госдепе оценили эффективность санкций США против «Северного потока-2»

В Госдепе оценили эффективность санкций США против газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает «Интерфакс».

По его словам, в новой администрации США считают, что нынешняя стратегия работает хорошо, и принимаемые против проекта меры работают. Прайс, отвечая на вопрос о том, не пытается ли команда президента США Джо Байдена присвоить себе достижения предыдущего правительства, которое также активно вводило санкции против «Северного потока-2», отметил, что обе администрации придерживаются схожего подхода по данной проблеме.

Ранее Прайс объяснил причину неприятия США к «Северному потоку-2». Он заявил, что США выступают против проекта с геополитической точки зрения. Представитель Госдепа подчеркнул, что газопровод в случае завершения его строительства обеспечит России рычаг влияния на самых близких партнеров Штатов в Европе, что беспокоит Вашингтон.

22 февраля США расширили санкции против газопровода «Северный поток-2». Минфин внес еще в один санкционный список занятое в строительстве газопровода судно-трубоукладчик «Фортуна». Также рестрикции в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус».

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок

В настоящее время «Северный поток-2» построен на 95 процентов.