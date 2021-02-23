Госдеп объяснил причину неприятия США к «Северному потоку-2»

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс объяснил причину неприятия США к газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

Прайс заявил, что США выступают против проекта с геополитической точки зрения. По его словам, газопровод в случае завершения его строительства обеспечит России рычаг влияния на самых близких партнеров Штатов в Европе, что беспокоит Вашингтон.

Представитель Госдепа отметил, что это плохая сделка для европейских стран, которая противоречит их целям в области энергетики. Он подчеркнул, что США продолжат работать вместе с Германией и другими европейскими союзниками для того, чтобы поддерживать провозглашенные Европой цели в области энергетической безопасности.

Ранее США расширили санкции против газопровода «Северный поток-2». Минфин внес еще в один санкционный список занятое в строительстве газопровода судно-трубоукладчик «Фортуна». Также рестрикции в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус».

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок

В настоящее время «Северный поток-2» построен на 95 процентов.