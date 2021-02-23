США приготовились вводить новые санкции против России

США разрабатывают новые санкции и ряд других серьезных мер в отношении России на фоне масштабной кибератаки и ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), пишет The Washington Post.

Источники издания утверждают, что данные меры станут «сигналом» о том, что Москва якобы долгое время «пользовалась средствами в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам Соединенных Штатов и их союзников». The Washington Post полагает, что санкции также будут приняты с целью привлечения России к ответственности за «использование запрещенного химического оружия» против оппозиционера.

Журналисты ТАСС обратились за подтверждением в Белый дом и Госдепартамент, однако пока ответа не получили.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».